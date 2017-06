La Fête nationale à St-François se poursuit le 24 juin

Saint-François (RC) – Comme chaque année, la parade dans les rues sera au rendez-vous avec un trajet différent, comme il est annoncé dans un premier article des Actualités L’Étincelle au sujet des activités, dont celle de la soirée du 23 juin.

Celle du 24 juin sera largement consacrée aux familles et rassemblements d’amis. «Nous avons décidé cette année d’offrir plusieurs prix de présence et bons d’achat, entre autres au Zoo de Granby, à Laser Plus, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, Pronature et autres commerces. La Ville de Windsor nous a encouragés avec un montant de 500 $ pour nos activités », souligne le président du comité organisateur, Jocelyn Leroux.

Familles et amis

La journée du 24 juin débutera à 9 h avec un rallye familial au terrain des loisirs. Pour cette activité, le Marché Ami offrira gracieusement un déjeuner aux participants. La messe débutera à 10 h sous le chapiteau en présence de la chorale. À l’approche de la parade dans les rues, le maire Claude Sylvain et ses collègues au conseil planteront dès 11 h un bouleau qui est l’arbre emblématique de la Municipalité.

À midi, un dîner sera servi afin d’encourager les efforts consacrés à l’amélioration du lac Tomcod. Une kermesse et des jeux gonflables démarreront l’après-midi et à 14h, un bingo totalisant 500 $ se tiendra sous le chapiteau. Les billets à vendre au profit de la paroisse Saint-François-Xavier permettront de gagner un couvre-lit Tifaifai. L’après-midi suivra avec des jeux, deux maquilleuses, de la barbe à papa, du maïs soufflé et la tir sur neige.

Une trentaine de commanditaires majeurs ont contribué à l’édition de la Fête nationale, auxquels s’ajoute une cinquantaine de commerces et entreprises.

Quant au comité organisateur de l’édition 2017, il regroupe Jocelyn Leroux (président), Yves Jolin (vice-président), Michael Jolin (trésorier), Claire Lehoux (sécrétaire), Claire Lemelin-Guillemette (Ambulance Saint-Jean) ainsi que Denis Messier (présent depuis 20 ans), Suzanne Saint-Amant et Mario Saint-Onge.