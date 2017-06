Le service de passeport est élargi à Asbestos

Asbestos - Le service de passeport dans les Centres de Service Canada de la rue Chassé à Asbestos sera élargi.

Le député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes en a fait l’annonce récemment. En plus d’être en mesure de présenter une demande dans les Centres Service Canada, les citoyens pourront désormais faire valider sur place leurs documents et repartir avec leurs documents qui sont habituellement envoyés avec la demande, soit les certificats de naissance et de citoyenneté. L’élargissement des services bénéficiera grandement à la population, le député étant grandement satisfait de cette nouveauté.

Après plusieurs représentations en ce sens, je suis très fier aujourd’hui de cette annonce pour les citoyens de ma circonscription», a expliqué le député.

Plus d’une cinquantaine de demandes de passeports sont traitées hebdomadairement dans les bureaux de circonscription du député et ce dernier est d’avis que cela aura probablement pour effet de diminuer le volume traité, principalement à Victoriaville. Cependant, il tient à assurer la population qu’il maintient le service aux citoyens à ses bureaux pour ceux qui préfèrent cette façon de faire.