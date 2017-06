Une médaille bien méritée pour Jean Arel

Estrie (RC) – Jean Arel est au nombre des cinq Sherbrookois et Sherbrookoises qui ont reçu une Médaille de l’Assemblée nationale dans la catégorie Rayonnement.

Natif de Windsor où il a grandi parmi les siens, le choix de devenir annonceur à la radio a été son premier créneau qu’il a pu concrétiser en 1969 dans l’enceinte du nouveau Centre J.A. Lemay. Il participera l’année suivante au nouveau journal L’Écho de Windsor qui deviendra rapidement L’Étincelle (maintenant le journal Actualités L’Étincelle).

Jean Arel entame sa carrière à la radio de CHLT sur une longue période durant laquelle s’ajoutent d’autres présences, dont les descriptions des Canadiens de Montréal, les Jeux olympiques d’Atlanta. Annonceur reconnu, il est la voix de la Fête du lac des Nations durant plus de 30 ans, de la Classique du Pif Dépatie et de plusieurs autres activités. Toujours présent du côté de Windsor, il est à la fois annonceur et maître de cérémonie du Défilé de mode du Festival du papier, des Vins et fromages de la Poudrière et des soupers de homards de la Fondation du CSSS dont il sera président d’honneur en 2015. D’autres évènements jalonnent sa carrière à laquelle s’ajoute notamment sa présence l’antenne d’Ici Radio-Canada.

C’est à l’Archevêché de Sherbrooke que M. Arel a reçu sa médaille, en date du 26 mai.