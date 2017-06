MRC des Sources - Plus d’une centaine de personnes de partout en Estrie étaient réunies pour assister à la troisième édition du Gala reconnaissance saines habitudes de vie au Théâtre Granada de Sherbrooke le 1er juin dernier.

Le Gala est une façon de souligner les actions novatrices et exemplaires qui favorisent un mode de vie physiquement actif ou une saine alimentation chez les jeunes de 0 à 17 ans et leur famille ou la communauté.

La Ville de Valcourt a remporté les honneurs avec le projet «À pied, à vélo, ville active» dans la catégorie Investir pour l’avenir.

La Municipalité du Canton de Valcourt a remporté le prix dans la catégorie Favoriser l’accessibilité..

Le comité de sélection a remis une mention d’honneur à la Polyvalente l’Escale d’Asbestos pour l’ensemble des activités qu’elle a mises en place au cours des dernières années: comité saines habitudes de vie, club de course, demi-journée sportive annuelle, club bouffe santé, etc.

«À la suite d’une enquête réalisée en 2011-2012 sur les saines habitudes de vie qui révélait des constats inquiétants sur la santé des jeunes de la région, la Polyvalente a pris en charge la création d’environnements favorables et a permis l’intégration d’un mode de vie sain et actif dans le quotidien des élèves et du personnel. Le travail de conscientisation effectué en lien avec la promotion des saines habitudes dépasse maintenant les frontières de l’école et a des impacts considérables dans le milieu de la MRC des Sources», a ajouté Éric Dion, Coordonnateur Regroupement de partenaires Vita Sources.