Des années de partage et d’amitié à Danville

Danville (SM) - Alors que le plus ancien Cercle de Fermières du Québec a 102 ans, celui de Danville fêtait ses 80 ans lors d’un dîner rassembleur le 11 juin dernier.

«Le cercle est la seconde institution la plus ancienne à Danville», a précisé Rollande Vigneux, qui a travaillé avec Micheline Charest et une quinzaine de bénévoles à faire de cet événement une belle réussite.

82 personnes s’étaient rassemblées dans la joie et l’amitié pour célébrer cet anniversaire. Des Fermières d’Asbestos et de Sherbrooke étaient également présentes.

Pour l’occasion, Monique Duplessis, Jeanne D’Arc Charland, Rollande Vigneux, Aline Dubuc et Céline Gagné, présidentes ayant effectué un ou plusieurs mandats, ont été honorées, tout comme les Fermières âgées de 80 ans et plus. Elles ont reçu des messages de félicitations ainsi que des fleurs.

«Marguerite Lecours fêtera ses 100 ans en septembre prochain. Cela fait 32 ans qu’elle est fermière. Nous étions heureuses qu’elle ait pu se joindre à nous», a ajouté Mme Vigneux.

Alors qu’il est difficile de recruter de nouvelles membres, le Cercle de Fermières de Danville, soucieux de ne pas perdre la transmission de son savoir, s’implique auprès des jeunes. Ainsi, plusieurs projets ont lieu durant l’année en collaboration avec la Maison des Jeunes Au point de Danville. Et des Fermières se rendent également dans les écoles de la région afin d’enseigner l’art textile aux élèves. Et c’est toujours avec passion qu’elles transmettent ce savoir-faire...