Lave-auto des pompiers de la région de Windsor le 17 juin

Windsor (RC) – Le lave-auto annuel des pompiers de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor sera de retour le samedi 17 juin, de 8 h à 16 h, à la caserne 1 située au 319 de la rue Saint-Georges.

La population pourra profiter de la présence des pompiers qui laveront rapidement chaque véhicule pour seulement 5 $. Du stationnement sera accessible afin que les citoyens et familles puissent profiter des hot-dogs et breuvages, des jeux gonflables ainsi que des camions et équipements.

Les fonds amassés seront répartis à parts égales entre le Centre de répit Théo Vallières, les paniers de Noël des Chevaliers de Colomb et l’Association des pompiers de la région de Windsor.

D’ici le 17 juin, les gens peuvent se procurer des billets auprès des pompiers de la Régie intermunicipale, ou durant la journée même du lave-auto. Pour information, communiquez avec Adam Rousseau au 819 674-7631.