Consultation citoyenne à Saint-François-Xavier

Saint-François (RC) – Le 24 mai dernier, la Municipalité de Saint-François tenait une consultation publique auprès de ses citoyens pour connaître leurs impressions, leurs idées et leurs suggestions pour l’amélioration des loisirs et des différents moyens de communication.

« Débuté par un sondage à l’adresse des résidants, la consultation s’est poursuivie par un forum citoyen où des Tomcodois ont discuté, décortiqué et analysé la situation avant de suggérer des améliorations à la Revue municipale, au site internet de la Municipalité ainsi qu’aux infrastructures et activités de loisirs. Les conseillers espéraient beaucoup la participation des adolescents et plusieurs d’entre eux ont répondu à l’appel et étaient présents lors de cette soirée », relate l’agent de développement aux loisirs, Raymond Pélissier.

Cette consultation permettra au conseil municipal d’avoir de nouveaux outils afin de planifier le développement des loisirs et des communications. Le maire Claude Sylvain et les conseillers municipaux étaient d’ailleurs présents pour écouter les gens et remercier celles et ceux qui étaient présents au forum citoyen qui ont pris quelques minutes pour compléter le sondage et tous ceux qui se sont présentés au forum citoyen.