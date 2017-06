Guy Ouellette (1967-2017) : la lumière et l’envol

Richmond (RC) – Coïncidant avec l’attroupement des Can-Am Spyder qui avait lieu à Valcourt durant la dernière fin de semaine, de nombreux proches, amis et collègues provenant à la fois de BRP et des courses de stock-car sur terre battue ont rendu hommage à Guy Ouellette, natif de Richmond. Reposant au Centre funéraire Yves Houle durant trois jours à partir de jeudi dernier, les funérailles de M. Ouellet avaient lieu le samedi suivant en l’église Sainte-Bibiane, soit une semaine après l’accident mortel survenu à l’Autodrome Drummond.

Dès l’annonce du décès du pilote de course automobile âgée de 49 ans, les témoignages ont afflué bien au-delà de l’Estrie jusqu’au jour des funérailles où plus de 200 personnes étaient rassemblées à l’église en présence du cercueil sur lequel était étalée la bannière du numéro 32.

Au nombre des hommages, celui de l’une des enfants de Guy Ouellette, Fara, entouré de sa mère ses sœurs et son frère, a été un moment poignant : « Papa, tu es notre référence, un géant dans l’ombre. Tu nous as appris à rester soudés, à affronter nos peurs et à avancer avec la tête haute. Papa, tu nous avais préparés à beaucoup de choses, mais pas à ton départ soudain. Aide-nous à passer à travers ce cauchemar, cette colère qui nous habite jour après jour » (…) « Papa, tu as accompli ta mission ; la lumière est verte, le départ est donné. Envole-toi. »

Suite aux funérailles, l’inhumation a eu lieu au cimetière Sainte-Marie à Maricourt.