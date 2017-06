La neuvaine à Saint-Antoine à St-Camille

Saint-Camille - Dédiée à Saint-Antoine, une neuvaine se tient dans le Sanctuaire Saint-Antoine de Saint-Camille depuis le début des années 1900. Au fil des années, elle a prit différentes formes. Actuellement, la neuvaine s’organise pendant neuf mardis et en 2017, elle se tient jusqu’au 8 août.

Décédé à l’âge de 36 ans, le 13 juin 1231, le mardi a été choisi en raison du jour des funérailles de saint Antoine. Ainsi, le 13 juin à 19 h, l’abbé Patrick Côté, de la paroisse Cœur-Immaculé-de Marie, inaugurera le début de la neuvaine et la clôturera le 8 août. Les autres présidents d’assemblée seront : 20 juin, abbé François Paré, Eastman; 27 juin, Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke; 4 juillet, l’abbé Gilles Baril, Lac-Mégantic; 11 juillet, l’abbé Jocelyn Plante, Coaticook; 18 juillet, l’abbé Guy Boulanger, chancelier et vicaire général; 25 juillet, l’abbé Michel-André Chénard, Sherbrooke et le 1er août, l’abbé Guy Gilbert, Asbestos.

La construction s’est faite de 1898 à 1900, grâce à des collectes de fonds et à du bénévolat. Mgr Paul Larocque a béni la chapelle le 29 mai 1900.

De style néo-gothique, la chapelle de bois, recouverte de briques, mesure 27 pieds par 40 pieds. Les murs intérieurs (inférieur) sont en pointe de Hongrie. La décoration a été réalisée par L.P. Martin de Saint-Hilaire de Dorset.

À l’extérieur, un monument a été érigé en l’honneur du soldat Raymond Lambert, décédé à l’âge de 18 ans, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Le terrain sur lequel repose ce monument avait été donné par l’arrière-grand-père de ce jeune homme, monsieur Octave Geoffroy, en juillet 1897.