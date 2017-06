Asbestos - L’événement Bouge pour la santé n’a pas eu l’aide de Dame nature, mais il en fallait bien plus pour décourager les coureurs et marcheurs de la MRC des Sources.

Même si la pluie et le temps froid étaient de la partie, l’ambiance était tout de même au rendez-vous lors de la 7e édition de l’événement sportif et familial permettant d’amasser des fonds pour venir en aide aux résidents de la MRC des Sources atteints de cancer, de maladies dégénératives ou autre problème de santé critique. Les 430 personnes inscrites ont permis d’amasser la somme de 19 500 $.

«Nous avons eu une super participation des écoles en particulier Masson, l’Escale et ADS. Ils étaient plus d’une centaine de coureurs en tout! », a précisé Karine Larrivée, travailleuse communautaire au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Hôpital, CLSC et Centre d’hébergement d’Asbestos et membre du comité organisateur.

Ainsi, ce sont 75 marcheurs et 235 coureurs120 parents et enfants qui ont pris part aux circuits de 600 m, 2-5-10 et 21 km.

Le prix de l’école de la grande forme 2017 a été remis à l’école Masson de Danville et celui du milieu de travail à la Caisse Desjardins des Sources. C’est finalement la famille Desfossés qui a remporté le Trophée de la Famille de la grande forme 2017.

Du côté des performances individuelles, voici les résultats :