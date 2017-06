Remises de certificats de reconnaissance à une vingtaine de pompiers

Windsor (RC) – Dans un contexte familial qui avait lieu récemment à la Poudrière, le conseil d’administration de la Régie d’incendie intermunicipale de la région de Windsor a procédé à la remise de certificats de reconnaissance et objets commémoratifs à des pompiers qui ont atteint des tranches d’ancienneté de 5, 10, 15 et 20 ans.

Représentant chacun les secteurs d’intervention liés aux casernes 1 et 2, le président du conseil d’administration, Gaétan Graveline (Windsor), et les vice-présidents Gérard Messier (Saint-François-Xavier-de-Brompton) et Gilles Perron (Val-Joli) ont félicité l’apport des pompiers qui ont progressé au sein du service d’incendie, dont Stéphane Nault et Guy Ouellet qui cumulent chacun 20 ans d’intervention.

Malgré la possibilité de devoir retraiter en vitesse vers les casernes, aucune alerte n’est survenue. C’est donc un peu plus de 80 personnes, dont une trentaine d’enfants, qui ont pu profiter du souper et des remises de prix durant la soirée. « J’adresse un gros merci à tous les membres de notre équipe et de leurs familles. Ce sont de bons moments que nous avons partagés ensemble », estime le directeur de la Régie, Christopher Grey.

Par ailleurs, le nombre de sorties durant les derniers mois s’avère normal, à l’exception de l’incendie survenu dans une maison de la rue Crabtree à Windsor au début du mois d’avril. Fait à noter, aucun feu de broussailles n’a été signalé en région depuis les dernières semaines, comparativement à l’an dernier à pareille date.