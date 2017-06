Trois étudiants du Val-Saint-François présents à la Soirée du mérite du Cégep

Estrie (RC) – Cette année encore, le Cégep de Sherbrooke a tenu à honorer l’excellence scolaire et l’engagement des étudiants et étudiantes lors de la Soirée du mérite qui a eu lieu le 3 mai à la salle Alfred-DesRochers. Au total, 78 prix et bourses, totalisant un montant de 25 000 $, ont été remis durant la soirée et lors du cocktail qui a précédé.

Au nombre des étudiants et des étudiantes qui proviennent de l’extérieur de Sherbrooke et qui se sont démarquées lors de la Soirée du mérite étudiant au Cégep de Sherbrooke, trois d’entre eux provenaient de la MRC du Val-Saint-François. Il s’agit de Émile Manseau de Richmond (Excellence scolaire en Arts, lettres et communication – Option langues), Isaac Martin de Saint-François-Xavier-de-Brompton (Engagement technique policières - domaine social, communautaire ou politique) et Chloé Péloquin de Windsor (Excellence scolaire en Techniques de comptabilité et de gestion).

Cette cérémonie, réalisée grâce au soutien financier de la Fondation Cégep de Sherbrooke, s’est déroulée sous le thème Entreprendre sa réussite.