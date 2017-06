L’aide financière dans la MRC des Sources sera prolongée

MRC des Sources (SM) - Le 24 mai dernier, la ministre Lise Thériault annonçait des modifications au Fonds de diversification économique de la MRC des Sources (FDEMRCS).

Afin de le rendre plus performant et d’assurer une utilisation optimale des sommes disponibles, le gouvernement reconduit le FDEMRCS jusqu’à ce que les sommes soient totalement engagées ou jusqu’au 31 mars 2023.

Cette annonce devrait permettre de poursuivent les efforts de diversification économique déjà bien amorcés. La députée de Richmond Karine Vallières a également mentionné que les projets de soutien à la relève entrepreneuriale seront maintenant admissibles, que les entreprises du secteur primaire ayant un projet de première, de deuxième ou de troisième transformation, de production de culture en serre de produits alimentaires pourront être considérées comme admissibles et finalement que les aides financières consenties pour le financement d’études pourront atteindre 10 % de l’enveloppe globale du fonds.

«Je remplis aujourd’hui un engagement électoral, soit d’apporter des ajustements, notamment en matière de flexibilité et de durée, au fonds. Avec les gens de la région, j’ai bien fait valoir l’importance de ces changements chez nous. Nous pourrons ainsi attirer davantage d’investissements et susciter la réalisation d’un plus grand nombre de projets porteurs, en plus de favoriser la croissance d’entreprises innovantes au profit de la vigueur de l’économie régionale», a conclu la députée.