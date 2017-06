Les pompiers de Saint-Denis prêts pour le Défi têtes rasées

Saint-Denis (RC) – Le Service de sécurité-incendie de Saint-Denis-de-Brompton relèvera pour une neuvième année le Défi têtes rasées Leucan présenté par Proxim. L’évènement aura lieu le samedi 10 juin, dès 13 h, à la caserne située au 2050, rue Ernest Camiré. Une dizaine de pompiers et plusieurs citoyens se feront raser le coco pour la cause de Leucan. L’objectif des pompiers est d’amasser plus de 5 000 $ au profit des familles de Leucan en Estrie.

À cette occasion, les enfants auront droit à une visite des camions et de la caserne, Ils pourront arroser avec une lance d’incendie et les pompiers seront disponibles pour répondre aux questions des jeunes et adultes.

Afin d’encourager les pompiers, les personnes et groupes sont invités est à faire un don en ligne sur le site du Défi têtes rasées à tetesrasees.com/. Une fois sur le site, cliquez sur le bouton rouge Donner, choisir Site de rasage et identifié Pompiers de St-Denis de Brompton 2017». Vous y trouverez la liste des pompiers participant au Défi.

La population est aussi conviée à venir encourager les participants le jour du Défi, soit en se faisant raser le coco pour la cause ou pour déposer un don. Pour plus de détails ou pour s’inscrire, visitez le site officiel du Défi (tetesrasees.com).