Une longueur d’onde pour les Nutri-Actifs et les familles

Richmond (RC) – Le 27 mai dernier avait lieu au Centre d’art de Richmond la première édition du concert-bénéfice du groupe Longueur d’onde au profit des Nutri-Actifs. Créé au milieu des années 1980 par le cuisinier Yvon Pearson, cet organisme prépare quotidiennement les repas des enfants qui fréquentent les écoles primaires de Richmond et de Valcourt. La présence du quatuor à la salle Patrick-Quinn a permis de généreux un montant de 2 400 $ au profit des Nutri-Actifs.

L’idée d’organiser un concert-bénéfice est née du constat qu’il est de plus en plus difficile de cuisiner à moindres frais. Afin d’éviter une hausse de tarif incontournable, le cuisinier coordonnateur Mario Champagne et son équipe ont fait appel au groupe Longueur d’onde qui s’est fait un devoir (et une joie!) de contribuer à cette cause : « Ça touche nos jeunes...oui, on embarque! »,

La recette de cette soirée permet de maintenir la qualité du service offert, et ce, sans hausser la facture pour les parents des petits dîneurs. Elle assure également à la corporation à but non lucratif des Nutri-Actifs à maintenir une équipe quatre salariés et vingt-quatre bénévoles assurant aux écoliers des repas équilibrés et inventifs à moindre coût.

M. Champagne remercie chaleureusement le Centre d’art de Richmond, les membres de son équipe Les Nutri-Actifs, les nombreux spectateurs présents au concert-bénéfice, le jeune guitariste Théodore Turbide qui a participé à l’événement et, bien entendu, le groupe Longueur d’onde qui a fait de cette soirée un moment rempli d’émotions.