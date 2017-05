Coop Jardi-Serre : ventes de plants et de fleurs les 27 mai et 3 juin

Windsor (RC) – Les élèves de la Coop Jardi-Serre du Centre d’éducation des adultes de Windsor organisent leur activité annuelle de vente de plantes qui aura lieu les samedis 27 mai et 3 juin prochain au centre d’éducation situé au 65, 1re avenue, à proximité de la serre-tunnel. Durant ces deux samedis, les élèves de la coop seront au rendez-vous pour accueillir les citoyens entre 8 h 30 et 16 h.

Les ventes des plants de Jardi-Serre servent à amasser des fonds utiles à des projets avec la communauté. Depuis 2008, les élèves ont bâti et autofinancé leurs initiatives en participant à différents projets entrepreneuriaux. Ils organisent également une vente annuelle de plants prêts à être semés au jardin ou pour ornementer le balcon. Les gens et familles peuvent ainsi se procurer des plants de légumes bio, des tomates de différentes variétés, des poivrons, des courges, des fines herbes et différentes fleurs de jardin à prix très compétitifs.

« Les élèves qui sont inscrits à la formation Intégration sociale apprennent à s’adapter et à faire face à leurs difficultés d’ordre intellectuel et social en participant à différents projets dans lesquels ils ont l’occasion d’explorer leurs aptitudes et intérêts, et ce, au sein de notre communauté. Ces activités sont un tremplin pour développer des compétences sociales et prendre part à un mieux-être de la communauté », considère l’enseignante Danielle Viau qui partage son implication avec ses collègues.