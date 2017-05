MRC des Sources (SM) - La nouvelle édition des «Camps des métiers Desjardins» a pris son envol. Les étudiants de niveau secondaire de la MRC des Sources sont invités à vivre diverses journées d’exploration dans les centres de formation professionnelle de la région ainsi que des immersions en milieu de travail.

Organisés par le Carrefour jeunesse-emploi et soutenus par la Caisse Desjardins des Sources, les «Camps des métiers Desjardins» visent l’expérimentation de métiers en demande sur le territoire tout en favorisant la persévérance scolaire en donnant un sens aux études.

Le Camp Mécano permettra de découvrir la mécanique industrielle, l’électromécanique et la mécanique de véhicules lourds. Circuits pneumatiques, dépannage de système automatisé, inspection de véhicule avec remorque et simulation de conduite de véhicule lourd seront au programme du 26 au 29 juin.

En nouveauté cette année, le camp cuisine. Techniques de coupe et de cuisson, ateliers culinaires, cuisine champêtre, pâtisserie, boulangerie, ainsi que préparation d’un cocktail dînatoire seront au menu du 3 au 6 juillet.

Les participants auront une chance unique d’expérimenter les métiers d’ambulancier, de pompier et de policer en s’inscrivant au camp 911. Soins d’urgence, simulateur défibrillateur, échelle aérienne, pinces de désincarcération, caméra thermique, empreintes digitales, pratique de tirs, sans oublier la simulation d’accident mettront les participants à l’épreuve du 10 au 13 juillet.

Finalement, la découverte des programmes techniques dans le domaine de la santé et formation de secourisme permettant d’obtenir sa certification RCR sera possible lors du camp santé. Soins de base, injections, prévention des infections, techniques de déplacements sécuritaires en civière, fauteuil roulant et lève-personne feront partie de cette exploration du 17 au 20 juillet.

Rappelons que chaque camp d’une durée de 4 jours est offert entre 8 h 30 et 16 h. Pour information ou inscription, composez le 819 879-7667.