L’Asbestrienne Lucie Gagné élue à la présidence de l’AREQ

MRC des Sources - L’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) tenait récemment son assemblée générale régionale au cours de laquelle Lucie Gagné a été officiellement élueprésidente. Au cours des six dernières années, elle était présidente de l’AREQ du secteur Asbesterie.

« Je me suis toujours sentie privilégiée et choyée de faire partie d’une si belle organisation que l’AREQ, qui défend avec ardeur les droits des personnes aînées, que ce soit pour contrer l’appauvrissement qui les guette, pour conserver leur qualité de vie en CHSLD, pour l’influence exercée sur les projets de loi et décisions gouvernementales. Je serai donc une courroie de transmission entre les huit secteurs, la région et le national. Ma principale tâche sera de représenter les droits et intérêts des membres de notre région», a souligné Lucie Gagné.

Lors de l’assemblée, les quelque 125 membres de l’AREQ présents ont élu plusieurs membres au conseil régional. Ainsi, Jean-Claude Lavoie (Sherbrooke-Ouest et Nord) a été élu au poste de 1re vice-président, Claire Gagnon (Sherbrooke-Est et les environs) a été élue à la 2e vice-présidence, Nicole Patry-Lisée (East Angus) a été élue au poste de trésorière et Brigitte Roy (Magog) a été élue au poste de secrétaire. Le conseil régional sera complété par Roland Beaudoin (Lac Mégantic) et Pauline Dubois-Landry (Asbesterie) comme conseillers. Les postes de conseillers pour les secteurs Coaticook et Morilac ne sont pas comblés pour le moment.