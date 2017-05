Dévoilement de la programmation 2017 du Festival du papier

Windsor (RC) – Profitant d’une belle température ensoleillée, le comité organisateur et ses partenaires ont procédé au lancement de la 23e édition du Festival du papier le jeudi 18 mai à l’occasion d’un 5 à 7 qui se tenait au Marché Le Général de la rue Principale Nord. Pour 2017, la nouvelle équipe a choisi d’étaler l’événement sur deux jours afin de stimuler l’événement à travers des nouveautés au programme et le retour de certaines activités. Ainsi, la 23e cuvée se tiendra les 7 et 8 juillet (vendredi et samedi) en tenant compte durant les dernières années que la température de ce mois s’est avérée plus propice qu’en juin.

« Le Festival du papier est un beau moment dans l’année pour se trouver en famille, entre amis et même entre voisins ! Nous avons préparé une programmation plus musicale, familiale et le papier sera à l’honneur avec le labyrinthe géant. Nous espérons que vous allez apprécier ce que notre comité vous a concocté pour votre Festival », souhaite la présidente Sandrine Létourneau.

Les deux partenaires majeurs, Domtar et la Ville de Windsor, assurent de nouveau leur présence à la programmation et particulièrement au niveau monétaire. La Caisse Desjardins du Val-Saint-François, les députés Alain Rayes et Karine Vallières, le Général Marché rue Principale, Gonflable.ca, Location Windsor et Martineau Communication et Impression apportent aussi une contribution appréciable.

Nouveautés et valeur sûres

Au nombre des nouveautés, un rallye offrira un parcours de questions où toutes les réponses se trouveront sur le site du festival, auquel s’ajoute le labyrinthe géant de papier qui ouvrira ses portes sur des chemins amusants accompagnés de charades et de tirages. Un dîner à coût modique sera offert par Le Général tandis que le Snack Mary Poppins sera sur place pour le dîner de réseautage de la Chambre de commerce de la région de Windsor. Il est aussi à noter qu’une soirée de danse débutera dans la nuit de dimanche jusqu’à la fermeture du site.

Les activités appréciées des éditions précédentes seront également de retour, dont les visites de l’usine Domtar, les jeux gonflables, les mascottes, les courses de boîtes à savon, le Talent Show Jeunesse, la présence des pompiers, la foire commerciale qui profitera du chapiteau et autres volets sans oublier les incontournables feux d’artifice.

Au niveau musical, Rock Avenue, qui avait été apprécié des festivaliers en 2016, est de retour avec ses classiques rock des années de 1980 à 2000. Cinq autres groupes seront sous le chapiteau avec Duo Tang (soirée festive), La Grand-Messe (classiques des Cowboys Fringants), le Trio des Cantons (musique traditionnelle et québécoise), L’Orchestre (pop-rock des années 60 à aujourd’hui) et Bodh’Aktan (punk-rock) sont au programme.

Un travail d’équipe apprécié

Avec de nouveaux collègues, Sandrine Létourneau prend ainsi le relais de Vickie Lasonde. « Pour ma part, c’est ma septième au sein du festival et sûrement pas la dernière! C’est avec un peu d’anxiété, mais avec plaisir que j’ai décidé de relever le défi de la présidence. Même avec toutes ses années comme bénévole, j’avais beaucoup à apprendre et je tiens à remercier tous ceux qui ont été là pour répondre à mes nombreuses questions. Il est aussi important de mentionner que toute cette organisation ne serait pas possible sans les membres de notre comité. Je tiens personnellement à remercier chacun d’entre eux pour leur implication, leur temps et leur soutien », de mentionner Mme Létourneau, qui a ses débuts a contribué à la relance de l’ancien défilé de robes de papier.