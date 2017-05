3 000 $ au profit de MIRA

Windsor (RC) – La campagne annuelle de Fondation MIRA supportée par les Chevaliers de Colomb de Windsor s’est tenue à l’intersection de la rue Saint-Georges et de la 2e avenue le 12 mai. Les bénévoles du mouvement colombien ont recueilli les dons des automobilistes et des passants pour finalement remettre un montant de 3 0000 $ qui sera remis à la Fondation afin de poursuivre le travail des chiens guide auprès des aveugles, des personnes handicapées et des besoins en adaptation et en réadaptation. Le conseil 2841 remercie ses membres bénévoles qui ont amassé les dons ainsi que la population qui a été généreuse.