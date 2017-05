Quillorama : Deux autres locations de J.N Auto et souper

Richmond (RC) – Lors de la première édition du souper de fin de saison au Quillorama de Richmond le samedi 29 avril, il y a eu des prix de présences et le tirage de deux locations d’une journée d’une auto électrique provenant de J.N. Auto. Le but du souper était de réunir les joueurs de toutes les ligues de quilles. Quant aux gagnants des locations, la première photo regroupe à partir de la gauche le responsable du tournoi, Jean-Marc Bruneau ; la propriétaire du Quillorama, Sylvie Gagné et le gagnant de la location, Jacques Stébenne. Sur la deuxième photo apparaissent la gagnante de la location, Manon Bourque, en présence de M. Bruneau et de Mme Gagné.