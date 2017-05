Domtar, nettoyage de tuyauteries occasionnant un bruit inhabituel

Windsor – Dans le cadre des travaux préparatoires au démarrage de sa nouvelle turbine-alternateur, l’usine Domtar de Windsor désire informer la population de Windsor et de Val-Joli qu’elle procédera au nettoyage de tuyauteries par soufflage de vapeur entraînant de courtes périodes de niveaux de bruits inhabituels. Les travaux de nettoyage auront lieu entre le 23 mai et le 26 mai 2017, entre 8 h et 17 h.

Il s’agit de travaux de routine nécessaires pour tous les démarrages de ce type d’équipement. Chaque période de nettoyage s’échelonnera sur une durée d’environ 30 minutes occasionnant un bruit comparable à celui du décollage d’un avion.

Nous sommes désolés des inconvénients occasionnés par cet exercice de nettoyage. Pour toute question, nous vous invitons à contacter le 819-845-8303.

La nouvelle turbine-alternateur d’une puissance de 18 MW entrera en fonction à l’été 2017. Ce projet permettra d’améliorer la performance énergétique de l’usine et s’inscrit dans la vision durable de l’entreprise.