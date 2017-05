Des routiers soulignent le décès de M. Serge Letendre

Windsor (RC) – Un égard particulier a été réservé à M. Serge Letendre qui est décédé le 2 mai à l’âge 53 ans d’un cancer virulent. Résidant du secteur Greenlay à Windsor, il était camionneur de métier depuis de nombreuses années. En présence de parents, proches et amis, des confrères de travail étaient également présents au Parc historique de la Poudrière où s’est déroulé l’hommage durant le samedi 13 mai.

À grand renfort de klaxons, une dizaine douzaine de camions se sont garés dans le stationnement du parc arborant les couleurs de transports Grayson à Danville, Excavation Charles Grenier à Stoke, Transport Michel Marcotte à Windsor et Lacaille Transit à Candiac situé dans la région de Montréal. M. Letendre a été à l’emploi de ces entreprises, dont Transport Marcotte durant une quinzaine d’années, pour ensuite poursuivre son métier du côté de la métropole.

Parmi les amis de Serge Letendre, l’animateur de la radio communautaire Sylvain Sly Cabana et le biker Gargouille ont été près de lui durant les moments difficiles. « Serge a toujours préféré les longues distances vers les États-Unis et les provinces canadiennes et c’est ce qu’il a fait jusqu’au bout », mentionne Sylvain Cabana.

Les camionneurs qui ont assuré le cortège étaient le frère de Sylvain, Éric ; Steve Raymond et ses fils Toni et Danny ; Taco qui a assuré la musique qu’appréciait Serge ainsi que les chauffeurs Stéphane, Marc, Francis et Claude de Lacaille Transit.

Profitant de la belle température extérieure, les personnes étaient aussi présentes à l’intérieur du pavillon principal afin d’exprimer leurs condoléances à la famille et visualiser à l’écran divers moments liés à vie de M. Letendre. Fils de feu Nicole Letendre et Bernard Théroux (Jacqueline Geoffroy), il laisse dans le deuil son épouse Suzanne Boudreau, les enfants de son épouse, Isabelle, Jean-François et Nicolas ainsi que plusieurs parents et amis.