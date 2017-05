Richmond – Voici une photo des bénévoles qui ont été honorés lors d’un 5 à 7 qui avait lieu le 27 avril dernier au Centre Sainte-Famille de Richmond. Plus de 200 bénévoles étaient réunis pour souligner la Semaine du bénévolat sous le thème Bénévoles : créateurs de richesses. Les attachés politiques des députés fédéral et provincial, Alain Rayes et Karine Vallières, étaient présents pour la circonstance.