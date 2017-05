La Roue de fortune démarre la saison estivale à St-Claude

Saint-Claude (RC) – Il y avait de l’effervescence durant la journée du samedi 13 mai alors que le Camping des baies du lac Boissonneault à Saint-Claude recevait l’équipe de la Roue de fortune de Loto-Québec. L’attention était dirigée vers un couple de Magog, Bertrand Forand et Manon Casavant, qui occupe l’un des terrains du camping durant la belle saison. Toutefois, c’est M. Forand qui a fait l’achat du billet chanceux, ce qui lui a permis d’actionner la roue chanceuse pour un lot de 30 000 $.

L’évènement a regroupé plusieurs résidants du camping ainsi que des amis qui ont pu à la fois assister et participer à la Roue de fortune animée par Anick Dumontet. Ainsi, un premier tournage a été réalisé à travers diverses séquences à l’emplacement du couple Forand-Casavant, notamment en présence de leurs petits-enfants.

La deuxième étape était celle de la roue qui a été placée à l’entrée principale du Camping des baies, de nouveau en présence d’une bonne foule qui, à la demande l’équipe, a participé cette fois à de brèves portions d’applaudissements et d’encouragement collectif sous l’œil des caméras. La dernière tranche a été celle de la Roue de fortune actionnée par Bertrand Forand en présence d’Anick Dumontet et Jean Tremblay.

La roue et les routes

Le passage pour la Roue de fortune de Loto-Québec a permis à plusieurs personnes de se familiariser avec le travail de l’équipe sur une base hebdomadaire.

« Yves Corbeil a animé la Roue durant de nombreuses et c’est maintenant Anick qui a pris le relais depuis quelques années. Pour ma part, je suis à l’emploi de Loto-Québec depuis 32 ans. J’ai été durant plusieurs années chef de service des tirages pour ensuite assurer la coordination de l’équipe de la Roue de fortune. Nous parcourons toutes les régions du Québec pour un total de deux à quatre endroits par semaine, selon les distances », précise Jean Tremblay.

Un bon départ pour le camping

Profitant d’une rare journée relativement chaude et ensoleillée, les propriétaires de l’endroit, Sylvain Charland et Manon Paris, ont démarré la saison de camping avec l’ajout de 40 nouveaux espaces, ce qui porte le nombre d’emplacements et de terrains à 170 unités. À ces aménagements s’ajoute l’opportunité d’avoir pu accueillir l’équipe de la Roue de fortune.