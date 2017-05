Le congrès Lions pour une première fois à Warwick

Warwick (SM)- Le 28 avril dernier s'ouvrait le congrès Lions du District U-4 à l’hôtel-de-ville de Warwick. Plus de 250 personnes étaient attendues pour participer à cet événement.

Le Club Lions de Warwick était en charge de l'organisation et de la tenue du congrès annuel. Le gouverneur du district, le Lion Denis Brouillard est parmi les membres du District U-4. Et pour l'occasion, il avait invité un conférencier international.

«Ce congrès est, en fait, une grande fête du lionisme et du bénévolat. Le congrès s’avère un moment très fort dans la vie d’un district. Plusieurs raisons motivent les Lions à s’inscrire au congrès. On peut y rencontrer des collègues de tous les clubs, des collègues motivés, enthousiastes, généreux et prêts à servir», a ajouté Maryse Roux, Vice-présidente du club Lions de Warwick.

Rappelons que les Lions rendent des services humanitaires sur une base quotidienne dans le monde entier. Que ce soit localement ou lors de catastrophes naturelles, «partout où il y a un besoin, il y a un Lion». Cette expression est d’ailleurs le thème du centenaire des Lions qui se tiendra à Warwick. Lors de cette année de centenaire, l’Association internationale des clubs Lions a lancé quatre défis à ses clubs : faire participer nos jeunes, partager la vision, soulager la faim et protéger notre environnement. Les Lions auront donc beaucoup à faire pour relever ces défis.