Un sol en santé pour une meilleure productivité à la ferme

MRC des Sources (SM) - La Table de coordination agroalimentaire et forestière (TACAF) et la MRC des Sources ont récemment organisé une activité de formation destinées aux producteurs agricoles. Ainsi, le 25 avril dernier, la Caravane Santé des sols, était de passage à La Ferme Patrivan Senc de Saint-Georges-de-Windsor.

Une cinquantaine de personnes ont pu participer à divers ateliers au champ où des sujets tels que le drainage, l’importance des profils de sol, la vie dans le sol et l’ajustement de la pression des pneus pour éviter la compaction ont été abordés.

«Nous tenons à souligner la participation importante des producteurs agricoles à cette journée. Malgré la charge importante de travaux à ce temps-ci de l’année, ils ont été nombreux à se déplacer pour venir écouter les conférenciers. Les ateliers ont permis aux producteurs de pousser leur réflexion plus loin et d’identifier des outils qui les aideront à améliorer et maintenir la santé de leurs sols. C’est une journée payante!», a souligné Yvan Pinard, président de la TACAF de la MRC des Sources.

Chaque participant est reparti avec un guide sur la santé des sols, un manomètre pour tester la pression des pneus et ainsi limiter la compaction, un cylindre permettant de calculer la masse volumique du sol et… une paire de bobettes pour homme en coton blanc! En effet, les producteurs agricoles de la MRC sont invités à joindre la campagne Salissez vos bobettes initiée par le Conseil canadien de conservation des sols (CCCS). Pour ce faire, il suffit d'enterrer le dit sous-vêtement au début de l’été en laissant dépasser l’étiquette. Deux mois plus tard, s’il ne reste que l’élastique, le sol est riche en vie biologique. Par contre, si la bobette est peu ou pas dégradée, c’est un signe de faible activité biologique.

Constituée d’Odette Ménard, Bruno Garon et Louis Robert, trois conseillers du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) la Caravane fait le tour du Québec pour former les producteurs sur différents aspects liés à la santé des sols. Pour l’occasion, Alain Gagnon du MAPAQ Estrie et Chloé Boucher du Club agroenvironnemental de l’Estrie se sont joints à l’équipe.