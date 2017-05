Améliorer la qualité des soins dans la MRC des Sources

MRC des Sources (SM) - Le 3 mai dernier, la Fondation du CSSS des Sources lançait sa 30e campagne de financement. Après avoir dressé un bilan positif de la 29e édition, les responsables en ont profité pour présenter le nouveau président.

Depuis les 30 dernières années, un cumulatif de 2, 5 millions de dollars a pu être investis dans divers équipements. La campagne de 2016-2017 a quant à elle permis d'amasser la somme de 96 227 $. Le prochain objectif financier à atteindre sera de 95 000 $.

Les activités pour l'année 2017-2018 demeurent principalement les mêmes que par les années passées. Les quelques 7000 résidents de la MRC des Sources recevront sous peu une lettre préaffranchie leur permettant de faire un don.

«Les dons postaux constituent une des principales sources de revenus de la Fondation. L'an dernier, nous avons amassé 27 357 $», a précisé la présidente de la Fondation, Marie-Paule Gendron.

La soirée de dégustation de vins et fromages, la vente de billets pour le tirage du VR Desjardins et un spectacle figure au programme des activités de cette année. En nouveauté, il y aura un Tirage-voyage, en plus des activités offertes par les municipalités de la MRC.

Un nouveau président

Louise Moisan et Bernard Coulombe en était à leur troisième année de présidence d'honneur de la campagne de financement.

«C'est grâce à toute l'équipe, au dévouement de tous les gens du comité et à la participation des municipalités que l'objectif a été atteint et même dépassé. C'est une cause honorable, chez nous et nous allons poursuivre ce que nous avons à faire. Nous sommes un petit milieu qui tenons à notre système de santé», a ajouté Louise Moisan, présidente d'honneur de la 29e édition. Elle est son époux Bernard Coulombe ont d'ailleurs chaleureusement été remerciés pour leur implication durant les trois dernières années.

C'est maintenant au tour de François Gouin de prendre la relève.

«Le milieu me tient à coeur et il se prend en main. Il est important de pouvoir garder nos nouveaux travailleurs, et la présence de l'hôpital est un plus pour leur rétention. Nous avons un lac, une montagne, un hôpital, nous avons quelque chose d'attrayant à offrir et cela s'inscrit dans la continuité du développement économique de la MRC des Sources», a conclu le nouveau président d'honneur.