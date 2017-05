La Croisée des sentiers crée son journal interne

MRC des Sources (SM) - Résultat d'un travail de plusieurs mois de recherches et d'écriture, le Comme-Unique, journal interne à la Croisée des sentiers, a vu le jour 13 avril dernier.

Monica Roux et Donna Larose, deux participantes au programme d’intégration socioprofessionnelle, s'affairent à la création de ce journal. Sous la supervision de l’intervenante Roxanne Benfeito, c'est sur une base bénévole qu'elles mettent ainsi à profit leurs talents et développent de nouvelles habiletés.

«Elles font de la recherche, la rédaction, la correction, la mise en page et même des entrevues avec des personnes à l’interne ou à l’externe. Le nom fait référence à l’unicité de chaque personne, à la mise en commun et à la communication. Dans notre organisation, à la Croisée des sentiers comme à la Ressourcerie, la primauté de l’individu et le respect des différences sont des valeurs partagées et prônées», ajoute Mme Benfeito.

Destiné aux membres et aux collaborateurs ainsi qu’à la population en général, il se veut un outil d’information concernant, entre autre, les services offerts par l'organisme et la santé mentale. Le journal est distribué gratuitement aux membres, et est offert en donation volontaire à la Ressourcerie, au 266, 1ère avenue à Asbestos.

«Nous visons 4 parutions par année et les dons serviront à couvrir les frais d’impression.

Bonne lecture !», conclut l'intervenante.