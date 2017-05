Assemblée générale des enseignants et enseignantes retraités du secteur Morilac

Windsor (RC) – Le 26 avril dernier, les membres du secteur 05G Morilac de l’AREQ-CSQ (Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec) ont tenu assemblée générale au Centre régional du Bel Âge à Windsor. Cette rencontre annuelle était l’occasion de faire le bilan des réalisations de l’AREQ au sujet de différents dossiers, ainsi qu’à des élections pour compléter le Conseil sectoriel 2017-2018.

La présidente sortante, Ginette Bisson, demeure à son poste pour un nouveau mandat. « Je suis fière des réalisations que les membres du conseil ont accompli pour vous. Je ne sais pas quel est le destin de notre secteur, mais je souhaite très fort qu’il puisse survivre encore longtemps », souhaite Mme Bisson à l’adresse des membres.

Ginette Bisson remplace Lucien Lessard à la 2e vice-présidence, Florian Comtois a été réélu au secrétariat et Lina Maurice au poste de 2e conseillère. Les autres membres du Conseil sectoriel poursuivent leur mandat, Benoît Boucher au poste de 1er vice-président, Lucie Lafrance à la trésorerie et Gisèle Veilleux comme 1re conseillère.

Fondation Laure-Gaudreault

Lors de cette assemblée générale, il y a eu la remise de deux bourses de la Fondation Laure-Gaudreault. Les récipiendaires sont le Centre des Femmes du Val Saint-François et la Maison de la famille des Arbrisseaux.

Marie-Andrée Dupont, directrice du Centre des femmes, a remercié les membres de l’AREQ pour cette bourse de 500 $, rappelant à cette occasion la mission et les activités de l’organisme qui touchent à la fois les territoires du Val-Saint-François et des Sources. De plus, le CFVSF poursuit ses efforts à l’endroit des cas de violence conjugale.

La Maison de la famille des Arbrisseaux a pour sa part reçu un montant de 554 $. Pour Marie-Claude Tardif, directrice générale en poste depuis octobre dernier, l’aide monétaire permettra d’accroître les efforts auprès des familles défavorisées.

Artistes et congrès

Également lors de l’assemblée, six artistes du secteur Morilac ont exposé leurs créations. Des remerciements on été adressées à Jean-Yves Boislard, Denis Clément, André Houle, Lorraine Lévesque, Jacqueline Morin, Lise Tétreault qui nous ont donné la chance d’admirer leurs talents artistiques.

Le tableau de Lise Tétreault, qui a été choisi coup de cœur, sera présenté à l’Assemblée générale régionale du 16 mai prochain et une bourse sera remise à l’artiste gagnant de l’Estrie.

Il est à mentionner que quatre membres du secteur participeront le mois prochain au 46e Congrès de l’AREQ, du 29 mai au 1er juin prochain sous le thème Conviction, Engagement, Cohésion. Merci à Ginette Bisson, Florian Comtois, Lina Maurice et Gisèle Veilleux qui ont accepté d’être délégués au Congrès. Plus de 600 personnes de toutes les régions sont attendues à Lévis pour l’occasion.