Des applaudissements nourris pour Lorraine Saint-Martin

Windsor (RC) – Le souper des bénévoles de la région de Windsor, qui avait lieu à la grande salle des Chevaliers le 27 avril dernier, a été l’occasion de souligner l’apport de Lorraine Saint-Martin pour le comptoir du jeudi soutenu par la friperie Saint-Philippe au profit de la paroisse.

Au nombre de dix, les mises en candidature pour 2017 regroupaient Marie-Paule Chamberland (Office municipale d’habitation), Jean-Guy Côté (Chevaliers de Colomb), Luc Gilbert (Club Optimiste), Sylvain Laroche (Association du soccer mineur), Jeanne Nadeau (Centre régional du Bal Âge), René Nicol (paroisse Saint-Philippe), Madeleine Ouellette (Filles d’Isabelle), Armand Richard et Marielle Richard (Centre d’action bénévole), Carmen Saint-Louis (Cercle de fermières) ainsi que Lorraine Saint-Martin (Friperie Saint-Philippe).

Lorraine Saint-Martin

Suite à l’incendie de l’église Saint-Philippe en mai 2013, la friperie de la Fabrique a dû se réorganiser. Déjà active dans l’un des locaux du Centre communautaire René-Lévesque jusqu’à la reconstruction de l’église, c’est depuis le début de l’année 2015 que Lorraine Saint-Martin est responsable de la bonne marche de la friperie située à même le nouveau presbytère.

« Elle y consacre en moyenne de 15 à 20 heures par semaine pour voir à chacune des étapes, de la réception de la marchandise jusqu’à la vente. Il y a beaucoup d’objets différents qui arrivent à chaque semaine, tel que des vêtements, de l’artisanat, petits meubles, lampes, ustensiles de cuisine, jouets et même des gros meubles qui auraient dû être menés à l’Éco-centre. Mme Saint-Martin et ses aides font le trie de tous ces items afin de les mettre en évidence à la friperie pour procéder à la vente hebdomadaire du jeudi. Les fond ainsi amasser apporte un soutien financier important au budget de la paroisse », a mentionné la maître de cérémonie, Sylvia Wheeler, qui a mis en valeur l’apport de la bénévole, déjà reconnue pour ses implications au sein de l’école secondaire du Tournesol où elle a été présente durant de nombreuses années.

Chacun des députés ont remis des médailles et certificats à Mme Saint-Martin et aux bénévoles retenus pour leur implication.

Partenaires

Sept partenaires se sont greffés à la Semaine de l’action bénévole : la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, le Centre d’action bénévole de Windsor et région, la Chambre de commerce régionale de Windsor, les Chevaliers de Colomb, le Général Marché rue Principale, la Municipalité de Val-Joli et la Ville de Windsor. À l’adresse des bénévoles, la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau ; la conseillère municipale de Val-Joli, Josiane Perron ; le directeur général de la Caisse Desjardins ; le député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes et la représentante de la député de Richmond Karine Vallières, Jacynthe Bourget, ont rappelé l’apport des nombreux bénévoles actifs auprès de la communauté.

Pour 2017, le comité organisateur était composé de Réjanne Auger, Armand Richard, Claudette Saint-Pierre, Dominique Samson-Durocher et Louise Tremblay.