Six organismes profitent des recettes de la loterie colombienne à Windsor

Windsor (RC) – C’est à l’occasion de leur souper mensuel, le 21 avril dernier, que les Chevaliers de Colomb ont remis des montants d’argent à six organismes de la région de Windsor. Ces enveloppes proviennent de la loterie colombienne locale ainsi qu’à la participation des Chevaliers à loterie des œuvres au niveau provincial.

Pour 2017, les paroisses Saint-François-Xavier et Saint-Philippe ont reçu chacune 750 $ ; Action Partage 2 500 $, la Formation professionnelle au marché du travail (FTP) de l’école secondaire du Tournesol 1 200 $ ; le Corps de cadets 2950 de Windsor 750 $ et les Scouts de Windsor également 750 $.

Le Grand Chevalier Marc Morin et le député Grand Chevalier responsable de la loterie colombienne, Jean Schinck jr, rappellent que les montants alloués permettent à ces organismes de poursuivre leurs activités sur une base annuelle, regroupant à la fois des jeunes et adultes qui s’impliquent auprès de la communauté et du mouvement colombien.