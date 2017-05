Un jeune bénévole est honoré à Wotton

Wotton (SM) - Le 20 avril dernier, l’Aféas de Wotton tenait une soirée pour honorer et remercier les bénévoles qui œuvrent jour après jour au sein des organismes communautaires de la municipalité.

Cet événement en était à sa 8e édition. Pas moins de 70 personnes étaient réunies pour participer à ce 7 à 9 où les bénévoles sont mis à l’honneur. Responsables des organismes, députés et élus municipaux étaient également présents.

«Les organismes reçoivent une lettre les invitant à nous présenter leur bénévole de l’année. Ils reçoivent tous un certificat d’appréciation et un bénévole se mérite le prix Georgette Laroche», explique Pierrette Poirier, membre du comité organisateur.

Cette année, ce prix a été remis à un jeune homme qui s’implique activement depuis trois ans, date de son arrivée à Wotton, au sein de la Maison des jeunes, et qui est très présent dans sa communauté. Éric Dolbec-Côté, 16 ans, a été décrit comme «une personne de peu de mots, mais de grands gestes. Il est doté d’une grande générosité envers autrui et il s’épanouit de plus en plus à travers ses activités de bénévolat» par Nancy Bourget, membre du conseil d’administration de la Maison des jeunes de Wotton. Éric devient ainsi le plus jeune bénévole de la communauté à recevoir ce prix.