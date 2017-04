L’Escadron 635 d’Asbestos-Danville fête ses 60 ans

MRC des Sources - Les anciens membres des Cadets de l’air de l’unité 635 sont invités à venir rencontrer les membres actuels afin de partager les 60 ans d’existence de ce mouvement jeunesse de la MRC des Sources.

C’est en 1957, dans l’ancien Club AAA (Asbestos Athletic Association), qu’ont débuté les activités de ce programme qui a vu depuis défiler plusieurs centaines de jeunes de la région dans ses rangs. Depuis, bon nombre de passionnés se sont succédé à la barre de l’Escadron 635 pour en assurer le leadership et le commandement: Marc-André Gosselin, Jean-Marc Ryan, Georges Gamache, Pierre Veilleux, Jean-Paul Côté, Fred Frost, Sylvie Fréchette, Éric Pinard et Yannick Bourassa pour ne nommer que ceux-ci.

Et c’est d’ailleurs lors de cette rencontre que le commandant actuel Marc Cloutier passera les pouvoirs au lieutenant Éric Bergeron. Celui-ci a fait partie de L’Escadron durant quatre ans lorsqu’il était jeune et a continué à s’impliquer dans ce programme au fils des ans.

«Nous étions à l’époque plus d’une centaine de jeunes. Aujourd’hui, il y en a une trentaine seulement. Je souhaite plus de visibilité au programme et à toutes les activités qui y sont offertes afin que les jeunes participent», explique-t-il.

Pour l’occasion, le samedi 13 mai, de 9 h à 23 h, plusieurs activités se dérouleront au Centre communautaire Notre-Dame-de-toute-Joies à Asbestos. Des témoins de l’histoire de l’Escadron viendront partager leurs souvenirs d’hier à aujourd’hui. Le dîner sera offert gratuitement de même que les collations. Aussi on programme, la présentation des collections et « artéfacts » de l’histoire, la traditionnelle « Revue annuelle » en après-midi et un cocktail en famille en fin de journée afin de souligner les faits et gestes des 60 années de vie de l’unité. Et pour ceux qui le souhaitent, un souper méchoui sera offert suivi d’une soirée dansante. Pour plus d’informations, confirmation de présence ou réservation pour le souper, composer le 819-432-2036.