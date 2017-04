Un premier événement d’envergure pour la CCES

Asbestos (SM) - La Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources (CCES) organise une foire commerciale, qui se tiendra les 12 et 13 mai prochain.

Il s’agit de la première activité d’importance organisée par la CCES depuis la fusion de la Chambre de commerce et d’industrie des Sources et de la Chambre de commerce de Danville en septembre dernier.

«L’objectif de cet événement est de faire rayonner les industries, les entreprises de services et les commerces de détail d’ici, en plus de faire connaître à la population les produits et services disponibles dans la MRC des Sources», explique Rebecca Lemay Dostie, Coordonnatrice de l’événement.

Et afin d’attirer les potentiels candidats vers les entreprises de la région, une allée de l’emploi sera spécialement aménagée. La foire permettra aux entreprises d’échanger avec les habitants de leur région tout en exposant leurs produits et services et en renouvelant leur banque de candidatures.

Au programme, plus de 30 exposants sur place et des activités pour toute la famille (jeux gonflables, démonstration de VTT, maquillage pour enfants et plus encore) de même que des idées-cadeaux pour la fête des Mères. L’organisme invite donc les entreprises de la région à tenir un kiosque lors de cette foire commerciale qui se déroulera le vendredi de 16 h à 22 h et le samedi de 10 h à 17 h à l’Aréna Connie-Dion d’Asbestos. Pour réserver un kiosque, il suffit de contacter Rebecca Lemay Dostie, coordonnatrice de la CCES, par courriel à info@ccedessources.com ou par téléphone au 819-679-3020.