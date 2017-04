Ouverture du Centre de répit Théo Vallières

Windsor (RC) – La MRC du Val-Saint-François, via le Service de développement régional et local (SDRL), a participé à la création du premier centre pour adolescents et jeunes adultes atteints d’une déficience intellectuelle légère et moyenne de son territoire. Situé sur la rue Saint-Georges à Windsor, le Centre de répit Théo Vallières ouvrira ses portes à 21 jeunes qui pourront se développer dans un environnement stimulant et adapté pour eux.

« Le démarrage d’un tel projet requiert de la persévérance, ainsi que le développement de plusieurs habiletés. Pour démarrer son nouvel organisme, Mme Roxanne Vallières a bénéficié du soutien des professionnels du SDRL pour la constitution, la réalisation de son plan d’affaires et de ses prévisions financières », mentionne Philippe Veilleux, conseiller aux entreprises et agent rural pour la MRC.

Pour sa création, le Centre Théo Vallières a également profité d’un soutien financier du Fonds de développement des entreprises d’économie sociale (FDEÉS) de la MRC.