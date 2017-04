Roxanne, Théo et ses amis : le must du printemps

Windsor (RC) – Le repas de steak-frites qui se tenait au profit du Centre de répit Théo Vallières à l’aréna de Windsor a vivifié le printemps de belle façon avec 350 convives, le 12 avril dernier. L’ambiance amicale qui s’est installée dès le début de la soirée a dès lors signifié l’appui du projet de Roxanne Vallières pour la création d’un lieu de répit pour les enfants, les adolescents et les adultes qui ont une déficience intellectuelle, et aussi pour les parents et proches qui pourront bénéficier d’une période de répit.

Le souper-bénéfice s’avérait une étape importante pour Mme Vallières et son équipe afin d’assurer une part de financement pour la réalisation du projet. « Le réaménagement de l’ancienne demeure sur le terrain d’Autobus Dion a débuté à la fin de janvier. C’était important de pouvoir compter sur une activité de financement et notre équipe a été surprise du soutien. Nous avons déjà un aperçu de la recette provenant du repas-bénéfice. Le montant total sera divulgué lors de l’inauguration du centre de répit, fin avril ou début mai. »

Roxanne Vallières peut déjà profiter des recettes de l’encan silencieux qui s’ajoutait au repas. À l’image de la soirée bénéfique, le chandail de Carey Price s’est vendu 2000 $ et le billet de l’humoriste Louis-José Houde, qui sera à Sherbrooke prochainement, a étoffé l’encan de 550 $ auxquelles s’ajoutaient plusieurs objets.

En bref

• La Ville de Windsor, Encadrements Turgeon, Tim Hortons, Félix Turgeon pâtissier, la Boucherie de détail du Pavillon du Vieux-Sherbrooke (Centre 24-Juin), Martineau communication et impression étaient les partenaires de la soirée.

• Pâtissiers pour Les Vraies Richesses à Sherbrooke, Félix Turgeon a confectionné des desserts succulents, dont les mousses au chocolat à la crème au beurre.

• Le repas-bénéfice a profité de l’ambiance musicale du combo jazz de la musique des Fusiliers de Sherbrooke qui regroupe le capitaine Sylvain Côté, commandant et directeur musical de l’orchestre ; le fusilier Julian Gutierrez (piano), le caporal William Boivin (basse), le caporal Dominique Allard (batterie), le fusilier Hugo Choquette (saxophone) et le caporal Cédric Desjardins (trompette).