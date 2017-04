Période de réservation pour le souper de homards et du crédit-voyage

Windsor (RC) – Sous la présidence de Denis Dion, les membres du conseil d’administration de la Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Val-Saint-François convie la population à l’édition 2017 du souper de homards. Au profit de la Fondation, le repas-bénéfice se tiendra le mardi 6 juin prochain, à 19 h, au Centre J.A. Lemay de Windsor. Un bar-rencontre sera ouvert de 18 h à 19 h.

Institué depuis le début des années 1990, le souper de homards a additionné les présidences d’honneur annuelles jusqu’à l’an 2016. « Pour la prochaine édition, nous avons choisi de mettre un terme à cette coutume en tenant compte du vaste espace de l’aréna et de plusieurs problèmes techniques au niveau du son notamment, mais aussi à l’effet que peu de convives s’intéressaient aux allocutions », déplore Denis Dion.

Afin d’insérer une nouveauté, la Fondation a choisi d’adopter un logo sur lequel apparaît un homard saluant avec l’une de ses pinces. Une mascotte est aussi envisagée, ce qui pourrait susciter une rencontre amicale avec le légendaire Mousquiri, et même une présidence d’honneur… muette !

Coupon-réponse

D’ici le 6 juin, les personnes et groupes sont invités à faire parvenir leur réservation le plus tôt possible par courriel. Le coût des billets est de 95 $ par personne, 760 $ pour une table de 8 convives et 950 $ pour dix.

Pour information, réservation ou paiement : par courriel à denis.dion@locationwindsor.com, par téléphone au 819 238-5512, ou par la poste à l’adresse suivante : Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Val-Saint-François, 23, rue Ambroise-Dearden, Windsor (Québec) J1S 1G8. Le reçu aux fins d’impôt doit être obligatoirement délivré à la personne qui a fait le chèque.

Crédits-voyages

Au souper de homards s’ajoute le crédit-voyage de la Fondation. Au total, 350 billets sont disponibles pour les six tirages mensuels, dont le premier qui aura lieu lors du repas-bénéfice en date du 6 juin. Le coût de chaque billet est de 100 $.

Pour réservation ou paiement : Giselle Duval au 819 845-4796, Denis Dion au 819 238-5512, ou par courrier à denis.dion@locationwindsor.com/.

Aux crédits-voyages s’ajoute également la vente des billets de la Fondation du CIUSSS de l’Estrie – CHUS dont une partie des ventes sera remise à la Fondation du CSSS du Val-Saint-François.