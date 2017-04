Chevaliers et bénévoles ont distribué près de 2000 pains

Windsor (RC) – Le conseil 2841 des Chevaliers de Colomb de Windsor était de nouveau prêt pour la 55e Campagne du pain partagé de Caritas Estrie. Dès 9 h samedi dernier, les responsables et membres du mouvement colombien ont formé des équipes pour la région de Windsor et les secteurs de Saint-Claude, Saint-François-Xavier-de-Brompton et Val-Joli.

Aux chevaliers s’ajoutaient plusieurs bénévoles et familles ainsi que l’apport du Corps de cadet 2950 et du mouvement scout de Windsor. Dès 10 h 30, les Filles d’Isabelle étaient prêtes à accueillir graduellement les bénévoles pour leur offrir un bon repas.

Le Grand Chevalier, Marc Morin, estime que de 100 à 150 personnes ont participé à la collecte. Pour l’édition 2017 du Pain partagé, le conseil 2841 a disposé de 140 caisses contenant chacune 16 unités. Le don suggéré était de 5 $ pour un pain. Comme chaque année, les fonds recueillis sont entièrement remis à des organismes caritatifs de l’Estrie, dont ceux provenant des MRC des Sources et du Val-Saint-François.