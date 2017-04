À Richmond, après le forum, les actions!

Richmond (RC) – C’est une quinzaine de personnes qui se sont rassemblées le 25 mars dernier afin d’établir les priorités d’action suivant la tenue du forum jeunesse en novembre dernier.

« Partant de la récolte d’idées et de suggestions émises lors du forum et du précédent sondage, les personnes présentes ont identifié trois pistes d’actions à privilégier à travers trois thèmes différents », retient Donald Dubuc, membre du comité Richmond et ses jeunes. Les pistes d’action sont les suivantes :

Activités jeunesse

La suggestion d’offrir aux jeunes des occasions de s’accomplir, de créer des liens entre eux malgré les différences et de s’impliquer dans leur communauté a été choisie. Un premier pas en ce sens pourrait être d’organiser des activités ponctuelles avec le concept d’un «bistro jeunesse». Il s’agit d’un lieu où les jeunes pourraient se rencontrer et participer à des activités qui correspondent à leurs goûts et leurs attentes.

Culture

L’importance de permettre aux jeunes d’avoir accès à la culture sous ses multiples formes s’est démarquée. « Nous avons la chance d’avoir un milieu culturel dynamique dans la région et nous sommes fortunés d’avoir un pôle culturel comme Centre d’Art de Richmond. Les ingrédients sont présents pour maintenir et développer des collaborations avec les artistes de façon à ce que nos jeunes en profitent », mentionne M. Dubuc.

Communication

Il y a une variété d’activités offertes, mais il arrive régulièrement que les personnes concernées n’en soient pas informées ou que certains événements visant les mêmes personnes soient organisés en même temps. «Même dans une «petite» communauté comme la nôtre, les défis de communications sont présents et cette situation requiert une meilleure coordination. Plusieurs possibilités intéressantes pour améliorer celle-ci ont été exprimées et seront explorées », d’ajouter Donald Dubuc.

Des équipes de travail vont se former pour mettre en action chacune de ces priorités et le comité Richmond et ses jeunes, qui chapeaute cette démarche, invite toutes les personnes intéressées à s’impliquer dans un de ces projets à se présenter le mercredi 26 avril, de 19 h à 20 h, à la salle communautaire située au 820, rue Gouin.

Pour signaler votre présence, contactez Donald Dubuc, membre du comité Richmond et ses jeunes au 819 943-3540, ou à richmondetsesjeunes@gmail.com/.