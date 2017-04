Guignolée des médias, bilan final

MRC des Sources (SM) - Le 31 mars, la Grande guignolée des médias de l’Estrie procédait aux transferts finaux aux organismes bénéficiaires des dons amassés durant sa grande campagne de sollicitation de dons de décembre dernier.

Par le biais des collectes sur rue organisées dans plusieurs municipalités, des dons chez les Amis de la Guignolée (Groupe Jean Coutu et les magasins d’alimentation Loblaws, Maxi, Maxi & Cie, Provigo et Via Capitale), des dons en ligne et par téléphone, c’est plus de 234 000 $ qui ont été généreusement donnés par la population pour aider les banques alimentaires locales dans leur mission.

Ainsi, sur le territoire d’Asbestos, la somme amassée est de 1 694,36 $, à Richmond, elle atteint 6 559,92 $ et à Windsor 49,23 $. Les résultats totaux surpassent les collectes de 2015 de 8 % (2 16 238,45 $ ) et de 2014 de 15 % (2 03 109,90 $ ). Les médias participants, les bénévoles et les organisateurs s’entendent pour dire que l’édition 2016 a été un succès et remercient d’une même voix la population pour sa générosité.