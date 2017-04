Un honneur mérité pour le SBP Des Sources

MRC des Sources (SM) - La cérémonie de remise du 15e Prix de l’Office de la protection du consommateur se tenait récemment à l’Assemblée nationale. Des associations de consommateurs se sont vu décerner un prix pour leur soutien quotidien aux citoyens les plus vulnérables.

Cette année, la distinction a été remise à 16 associations de consommateurs à travers la province, dont une sur le territoire de la MRC des Sources. Ce prix souligne l’engagement et l’apport d’une personne ou d’une organisation en matière de protection des droits des consommateurs.

«Que ce soit par leur travail d’accompagnement, de sensibilisation ou d’information, ces lauréates contribuent, au quotidien, à rendre les consommateurs plus vigilants et plus avisés. Au nom du gouvernement du Québec, je les félicite pour leur engagement exceptionnel», a déclaré Stéphanie Vallée, ministre de la Justice, Procureure générale du Québec et ministre responsable de l’Office de la protection du consommateur.

Plusieurs de ces associations ont été fondées il y a plus de 30 ans, et la majorité d’entre elles œuvrent en dehors des grands centres. Parmi celles-ci, on retrouve le Service budgétaire populaire (SBP)

des Sources. Apportant une aide concrète aux familles et aux personnes les plus vulnérables, l’organisme offre des services d’aide et d’accompagnement des personnes aux prises avec des problèmes d’endettement. Grâce à ses services de proximité, il joue un rôle de premier plan dans la communauté. Il représente une ressource indispensable pour les consommateurs à la recherche de soutien et d’outils pour les aider à faire un budget.