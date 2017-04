Bonne affluence à l’exposition artisanale du Cercle des fermières

Windsor (RC) – Le Cercle de fermières de Windsor a tenu son exposition annuelle durant la journée du 5 avril dernier à la salle de l’Unité Domrémy. Présentée de 10h à 20 h, l’événement a attiré plusieurs personnes ont pu de nouveau apprécier les nombreuses pièces artisanales qui ont été confectionnées au fil des mois, ainsi que les pâtisseries qui s’ajoutaient à l’exposition.

« En plus de la présence nos membres, nous avons laissé cette année un espace au groupe de la Courtepointe des Cantons. Depuis plusieurs années, elles se réunissent fréquemment à la salle du bureau municipal de Val-Joli afin de poursuivre leurs travaux », mentionne la présidente du cercle, Carmen Saint-Louis.

Deux membres de l’organisme, Réjeanne Auger et Fernande Corriveau, ont été désignées à titre de juges afin de distinguer la qualité des pièces inscrites à l’exposition locale. Couture, crochet, décoration, fantaisie, tricot, pâtisseries et converses ont assuré une belle variété de pièces. De plus, Jeanne Boucher a reçu le prix Annie-Bell pour sa catalogne.