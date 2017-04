Marcel Couture au nombre des coprésidents du Défi Leucan Estrie

Estrie – Leucan Estrie a lancé en date du 5 avril la 17e édition du Défi têtes rasées Leucan présenté par la bannière des pharmacies Proxim. Cette année, l’organisme mise sur la force d’un groupe de gens d’affaires et lance le Défi des leaders Leucan. Au nombre de ses leaders figure Marcel Couture, président et copropriétaire du Groupe Gabriel Couture Timber Mart. À ce lancement s’ajoutait l’enfant porte-parole et membre de Leucan, Félix Bélanger.

Cette nouvelle initiative invite les dirigeants d’entreprise à devenir un leader dans leur communauté en organisant un Défi têtes rasées Leucan dans leur entreprise. Chaque leader s’engage à amasser un minimum de 25 000 $ avec son groupe. Pour en savoir plus sur les leaders de la campagne et pour les encourager, la population est invitée à visiter le site leaders.tetesrasees.com/. Quant à la population, il est possible de s’inscrire à l’un des sites de rasage organisés par Leucan Estrie au courant de l’année, ou de soutenir un participant en visitant le tetesrasees.com/.

L’engagement de Marcel Couture

Présent au lancement, l’homme d’affaires de la région de Richmond, Marcel Couture, a fait part de son engagement. « Lorsque les parents du jeune Félix sont passés à notre magasin avec les cheveux rasés, je n’ai pu m’empêcher de me sentir interpellé. Martin, le papa de Félix, m’a alors annoncé le diagnostic de leucémie de leur fils. Le sentiment d’impuissance devant le malheur que cette famille vivait s’est rapidement transformé en un profond désir d’aider. C’est entre autres pour eux que j’ai accepté la coprésidence d’honneur. Je vous demande à votre tour d’ouvrir votre cœur en donnant généreusement et en participant vous aussi, au Défi têtes rasées Leucan ».

Brigades d’incendie, dont celle de Saint-Denis

À M. Couture s’ajoutent deux autres coprésidents, François Aumais de Formation Savie et Frédéric Morin d’Audi Sherbrooke. M. Aumais verra à mobiliser ses clients, partenaires et confrères en soins d’urgence afin de mobiliser le plus de gens possible pour organiser différentes activités et défis personnalisés. Plusieurs brigades d’incendie de la région estrienne ont confirmé leur participation, dont celle de Saint-Denis-de-Brompton qui en sera à sa 9e participation. Quant à M. Morin, la santé est un secteur important pour lequel il tient à s’impliquer de différentes façons. C’est aussi une grande fierté pour lui de relever le défi avec ses jeunes enfants Raphaël, Olivier et Alice.

Âgé de 9 ans et demeurant à Val-Joli, le porte-parole Félix Bélanger a d’abord rappelé qu’il est devenu un enfant Leucan en novembre 2015, suite à un diagnostic du Lymphome de Hodgkin. « Le premier traitement de chimiothérapie a été difficile et c’est à ce moment que Leucan est entrée dans ma vie. Enfin quelqu’un qui prenait le temps ! L’équipe nous a apporté du soutien et de l’écoute. Elle a apporté des solutions et surtout, elle nous a offert une présence rassurante. J’avais toujours hâte de revoir l’équipe », a préciser Félix.

Au terme du lancement, Leucan Estrie a tenu également à souligner la générosité de Proxim, présentateur de l’événement pour une 2e année, et aussi de Mia, qui a créé pour une 3e année les boucles d’oreilles de l’Espoir Leucan. Ce bijou est vendu au profit de l’Association et de Dominic Paquet, porte-parole bénévole du Québec pour une 6e année consécutive.