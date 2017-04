Remerciements pour les pompiers de Danville

Asbestos - Plusieurs membres du service des incendies de Danville ont reçu médailles et certificats pour leurs loyaux services auprès des citoyens de la municipalité.

«La Caserne 47 de Danville compte actuellement dans ses rangs 31 pompiers, dont 7 officiers et 2 chefs d’équipes, tous animés par le même désir et la même et seule passion, servir sa communauté. Si on cumule le nombre d’années d’expérience pour tous les membres du département, on arrive présentement à 320 années», a précisé le directeur Alain Roy.

Ainsi, le Directeur adjoint aux opérations, Matthieu Roy, les Lieutenants Luc Perreault et Terrence Patterson et le pompier Mario Gauthier se sont vus remettre des médailles du Bureau de la Chancellerie du Gouverneur général du Canada pour 20 ans de «loyaux et distingués services exemplaires».

Par la suite, les élus municipaux, la direction du SSI et les membres de l’Association des pompiers de Danville ont remis des certificats de «Reconnaissance et mérite» pour 5 ans de loyaux services au sein de la brigade. Un certificat pour 25 ans de services ainsi qu’une montre a été remis à Roger Nadeau, un autre certificat donné au Directeur Alain Roy pour 35 ans de services exemplaires dans la brigade, et un certificat honorifique spécial attribué au couple qui s’occupe du Programme des «Petits pompiers de Danville», John Wayne Matthews et Laurie Frost. Destiné aux élèves âgés de 11 et 12 ans des écoles primaires ADS et Masson, ce programme existe depuis bientôt 3 ans. La députée de Richmond, Karine Vallières, s’est également engagée à remettre un téléviseur à la Caserne 47 pour répondre aux besoins pédagogiques des différentes formations tout au long de l’année. Le Programme des «Petits pompiers» pourra également en bénéficier.

Et le directeur a profité de l’occasion pour annoncer une entente mutuelle que s’apprêtent à signer les municipalités de Danville, St-Félix-de-Kingsey, Kingsey Falls, Warwick, Tingwick, Chesterville et bientôt St-Claude. Ainsi, lors du besoin d’un véhicule supplémentaire pour une intervention sur son territoire, il en coûtera 125 $/h du véhicule, comprenant l’opérateur et l’aide-opérateur, et seul l’Officier de liaison sera payé au tarif le plus élevé des conventions actuelles en vigueur, dans les municipalités participantes.