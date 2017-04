Quatre-vingt-six ans à la même adresse

Windsor (RC) – Installés depuis de nombreuses années sur la rue Saint-Georges, à quelques pas de la 5e avenue, Jacques Péloquin et sa conjointe, Liliane Roy, ont quitté leur maison durant de la fin de semaine dernière afin de s’installer à leur nouvel appartement des Résidences Château du Bel Âge, également situé sur Saint-Georges, mais cette fois à proximité de la rue Principale nord.

Âgé de 86 ans, M. Péloquin est né et a vécu avec ses deux frères dans la maison de ses parents, Joseph Éno Péloquin et Rose-Ama Larochelle, qui a été construite il y a maintenant 116 ans. Acquéreur de la maison familiale, Jacques Péloquin et son épouse, Liliane Viger, ont donné naissance à trois enfants, Luc, Jean et Serge.

Située face au journal Les Actualités L’Étincelle et le Dépanneur Renaud, la maison centenaire a voisiné celles de la famille Dandonneau et des sœurs Boissonneault durant plusieurs décennies.

À l’emploi de la Canada Paper et de Domtar durant quarante ans, M. Péloquin a profité d’une retraite tranquille qui se poursuit maintenant au Château du Bel Âge. L’équipe du journal souhaite un bon départ pour Jacques Péloquin et Liliane Roy qui sont des lecteurs assidus de L’Étincelle depuis de nombreuses années.