Saint-Denis – Le CPE Magimo, bureau coordonnateur de la garde en milieu familial situé à Saint-Denis-de-Brompton, est à la recherche de personnes intéressées à offrir un service de garde reconnu dans le Val St-François. Plusieurs choix s’offrent aux parents à la recherche d’un service de garde pour leur enfant ; CPE, garderie, milieu familial privé et milieu familial reconnu. Mais qu’en est-il de la garde en milieu familial reconnue?

Les services de garde en milieu familial reconnus sont tenus par des personnes responsables d’un service de garde (RSG) qui ont choisi d’être reconnues par un bureau coordonnateur et, ainsi, tenues de respecter les normes gouvernementales (lois et règlements du ministère de la Famille) qui sont les suivantes :

• La RSG reconnue offre le service dans une résidence privée qui respecte les normes réglementaires concernant la sécurité des lieux. Un minimum de trois visites, à l’improviste, sont effectuées chaque année par l’agente à la conformité ;

• la RSG reconnue a accepté de se soumettre à une recherche d’absence d’empêchement qui vérifie s’il n’existe pas d’antécédents judiciaires. Il en va de même pour toutes les personnes de 18 ans et plus qui habitent la résidence ainsi que pour les remplaçantes et les visiteurs réguliers ;

• la RSG reconnue accueille un maximum de six enfants à la fois, incluant les siens. Toutefois, elle peut en accueillir davantage, soit de 7 à 9, si elle est assistée d’un autre adulte. Cet autre adulte fait aussi l’objet d’une vérification d’antécédents judiciaires. Dans la plupart des cas, les enfants évoluent dans un groupe multi-âge comme dans une famille nombreuse ; un environnement idéal pour une première socialisation. Le groupe d’enfants ne compte cependant jamais plus de deux poupons par adulte ;

• la RSG reconnue a suivi une formation de base de 45 h portant sur son rôle, l’application du programme éducatif, le développement de l’enfant, la santé, la sécurité et l’alimentation. Elle est aussi amenée à se perfectionner professionnellement, soit pour un minimum de 6 h par année en plus de devoir suivre une formation de secourisme adaptée à la petite enfance et renouvelable aux 3 ans. Elle est outillée pour assurer des interventions de qualité auprès des enfants. Et au besoin, elle peut demander de l’aide et du soutien pédagogique au bureau coordonnateur qui l’a reconnue ;

• la RSG reconnue applique un programme éducatif ayant pour référence celui du ministère de la Famille : Accueillir la petite enfance. Les enfants sont accueillis dans un environnement stimulant et sécurisant. Tout est mis en place pour permettre leur plein épanouissement ;

• la RSG reconnue se doit de créer un environnement favorable aux saines habitudes de vie. Elle se doit de respecter le Guide alimentaire canadien pour offrir des collations et des repas diversifiés, sains et équilibrés aux enfants. Chaque jour, elle met en pratique sa formation reconnue sur l’hygiène et la salubrité alimentaire. Elle se doit aussi de prévoir des périodes de jeux extérieurs quotidiennement.

Vous souhaitez accéder à la liste des services de garde reconnus dans le Val St-François ? Vous aimeriez être reconnue à titre de responsable de service de garde (RSG) ? Visitez le site suivant : www.cpemagimo.com/.