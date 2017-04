Le partenariat entre le Service budgétaire populaire des Sources et Desjardins des Sources

Asbestos (SM) – Cela fait déjà une dizaine d’années que les deux partenaires se mobilisent pour soutenir les personnes vulnérables financièrement et qu’ils joignent leurs efforts pour l’inclusion financière dans la région. Aujourd’hui, ils renouvellent une entente pour une durée de deux ans.

«Pour le Service budgétaire populaire des Sources, ce partenariat qui s’est renouvelé, nous permet de consolider les services et ainsi aider les gens qui nous consultent à faire face aux situations financières difficiles», a précisé la coordonnatrice du Service budgétaire populaire des Sources, Véronique Poirier.

Le Service budgétaire populaire des Sources (SBP), créé en 1981, est un organisme à but non lucratif dont la mission est défendre les droits des consommateurs et leur offrir un service de consultation en matière de finances personnelles. L’an dernier, c’est plus de 2486 personnes qui sont venues y chercher des services individuels. À ce nombre s’ajoutent les personnes qui ont participé aux activités diverses offertes par l’organisme. Par exemple, le Prix coup de cœur de la publicité, atelier qui se termine le 9 avril prochain, a permis à plus d’une centaine de jeunes de développer un esprit critique face à la consommation.

«Nous intervenons auprès des personnes qui font face à des situations bien souvent complexes ayant un impact sur leur budget. La contribution financière de Desjardins effectuée dans le cadre du programme Fonds d’entraide Desjardins, dont le montant total est de plus de seize mille dollars sur deux ans, permet de bonifier les services d’accompagnement budgétaire et peut comporter, sous certaines conditions, un prêt de dépannage lorsque la situation l’exige», a ajouté Mme Poirier.

«L’éducation financière a toujours fait partie de la mission des caisses Desjardins. Encore aujourd’hui, à travers le programme Fonds d’entraide Desjardins, ce sont tous les membres Desjardins de la MRC des Sources par l’entremise de leur Fonds d’aide au développement du milieu, qui contribue au soutien des personnes qui se retrouvent en situation de vulnérabilité financière», a pour sa part souligné Madame Geneviève Roy, directrice générale de la Caisse Desjardins des Sources.