Les services aux familles reçoivent un coup de pouce

MRC des Sources et du Val-Saint-François (SM)– Les organismes Centre d’action bénévole Valcourt et Région, la Maison des familles FamillAction et la Maison de la famille Les Arbrisseaux recevront une aide financière totale de 116113$.

La députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre, Karine Vallières, a confirmé cette aide, au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx.

«Le CAB de Valcourt et Région ainsi que les maisons des familles qui couvrent les MRC des Sources et du Val-Saint-François sont très ancrés dans leur milieu. Ils offrent des services directs aux familles et travaillent, avec les autres partenaires, à identifier et à soutenir les familles les plus vulnérables. Agissant aussi à titre de mentor pour les nouveaux parents, leur offrant un lieu pour réseauter et échanger avec leurs enfants, ces organismes contribuent à favoriser le plein épanouissement des enfants et des familles de notre région, et je les en remercie grandement», a tenu à rappeler la députée de Richmond.

Cette somme fait partie des 20 millions de dollars accordés par le gouvernement du Québec aux OCF, aux regroupements d’organismes communautaires soutenus par le ministère de la Famille ainsi qu’aux organismes offrant des activités de halte-garderie communautaire.

Ainsi, le Centre d’action bénévole de Valcourt et Région touchera une aide de 3301 $, la Maison des Familles FamillAction une somme de 86 145 $ et la Maison de la famille Les Arbrisseaux un montant de 26667 $.

Ces montants permettront d’augmenter la capacité des organismes communautaires à accueillir les parents et à les soutenir dans l’exercice de leur rôle en plus de favoriser un environnement propice à l’apprentissage pour les enfants. Elle permettra notamment d’offrir plus d’activités pour encourager l’éveil à la lecture et la littérature familiale, ce qui facilitera le développement global des enfants, leur transition vers l’école et leur réussite éducative.