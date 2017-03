Quelque 145 personnes à la cinquième édition du Souper fondue

Asbestos - Quelque 145 personnes se sont déplacées pour participer à la cinquième édition du Souper fondue de la St-Valentin au profit de la Fondation de l’École La Tourelle.

«Leur présence et la générosité des commerçants et partenaires de la région ont permis de récolter un montant de 6 500 $ en profit, qui sera réinvesti pour les jeunes de l’École La Tourelle», a précisé le directeur de l’établissement Danny Duperron.

Il faut dire que depuis son implantation en 2012, la Fondation de l’École La Tourelle a remis près de 20 000 $ en projets et en soutien financier à des élèves souffrant d’une situation difficile particulière ou toute autre difficulté pouvant affecter sa réussite scolaire. Parmi les projets concrétisés, mentionnons l’achat d’instruments de musique, l’aménagement d’un coin de lecture dans chaque classe et l’achat de livres, le renouvellement des articles de sport (baseball, hockey, ski de fond) et l’achat de I-Pad pour des apprentissages diversifiés.

Le comité de la Fondation de l’École La Tourelle tient à remercier les nombreux partenaires et commerçants pour leur soutien depuis les cinq dernières années et toutes les personnes qui ont participé de près et de loin à l’organisation de ce bel événement.